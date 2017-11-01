與高通合作停擺 發展小基站 工研院另尋合作對象

2017-11-01

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會對高通天價裁罰後，高通暫停與工研院的5G小型基地台合作。工研院董事長李世光昨指出，台灣過去在2G、3G從未進入「局端」研究，與高通合作不僅關乎產值，而是技術面，對台灣下一波產業轉型來講是很重要的；但他也表示，沒有悲觀的權利，目前已與聯發科等廠商合作尋找替代方案，但要花時間另尋方案，「短期內影響一定有」。

李世光表示，小基站（Micro cell）方面的合作，在技術上對台灣產業轉型很重要，在台灣產業過去發展史中，2G、3G階段從來沒有真正進入局端（base station）研究，雖小基站也不是真正局端，只是其中一步，但我們從來沒踏進去過，與高通合作是一個方向。

李世光強調，小基站雖然產值不大，但技術上的困難度很大，工研院之所以這麼重視這件事，不僅著重於產值，而是技術面。他說，過去台灣產業轉型階段，在電腦革命時，「有抓到這一波」，社群時代則無，在雲端部分台灣也很努力，但大家都認為僅是代工。李世光分析，在物聯網時代，軟硬體整合重要性突然變大，任何有助於此合作案的，對台灣下一波產業轉型都是重要的，不應放棄任何國際合作機會，高通當然是其中一個重要夥伴。

李世光︰聯發科非唯一方案

李世光說，聯發科雖未做到極高端，但也有人力且布局全世界，且在矽谷有團隊。至於聯發科等產品能否因應台灣5G小基站廠商需求，早期聯發科做過一部分，但沒有大量，還要再努力；聯發科不是唯一方案，而花時間另尋方案，短期內的影響是一定會有的。