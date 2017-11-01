4項太陽能模組材料 免關稅

2017-11-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「海關進口稅則修正案」，對生產太陽能模組專用的接線盒、矽膠、封裝材料、玻璃與光波導材料，給予免徵關稅優惠，進一步強化國內太陽光電產業供應鏈，預估每年稅損約二五二一萬元。

太陽光電模組所用的玻璃、矽膠、封裝及接線盒等四項材料，現行進口關稅分別是玻璃稅率八％，矽膠、封裝材料及接線盒的稅率五％，立院通過海關進口稅則修正案後，四項稅率將全降為零。這項大利多，可望帶動相關產業發展，包括元晶、茂迪等十多家廠商將受惠。