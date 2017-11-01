三ＧＷ遴選以國產化程度評分 風電業者：恐成作文比賽

2017-11-01

〔記者黃佩君／台北報導〕政府力推二○二五年離岸風力達五．五ＧＷ，其中三ＧＷ遴選制將以國產化程度評分，但有十ＧＷ的廠商想擠進窄門。經濟部上週召開遴選說明會，提出五大國產化指標，多數開發商認為，本土廠商通過認證至少需三、五年，卻只給兩個月時間寫計畫書，開發規模也達不到經濟效益，將變成「國產化作文大賽」，最後承諾可能全跳票。

經部只給兩個月寫計畫書

離岸風力將在明年三月遴選，入選者適用台電每度五．八元躉購費率；但因國產化目標占評分達四十％，因此，若無法承諾風機大部分國產化，開發商就不可能入選。

經濟部工業局提出的五大國產化指標，包括系統商直接投資、國內採購、與國內業者合資、技轉、在台設立生產線等，不同策略將給予不同評分；而五大指標由工業局選擇的系統商負責執行，風場開發商再與系統商接洽，視成本選擇不同策略。

目前浮出檯面的四家系統商，包括西門子歌美賽（Siemens Gamesa）、MHI Vestas、日立和奇異。工業局表示，年底前系統商就會提具體可國產化項目及廠商清單。

不過，風場開發商對於倉促國產化表示反對，質疑按照經濟部設定時程，業者到明年一月前只有兩個月可寫計畫書，但任何本土製造商要通過認證，證明有能力打造合格風機，至少要三到五年；因此，遴選最後將變成ＭＯＵ（投資意向書）大賽，無論台廠是否有能力做出合格風機零件，為通過遴選，「簽就對了」，與作文比賽無異，最後更可能跳票。

此外，四家系統商之一透露，工業局提出的國產化廠商名單，恐怕「不是沒資格，就是沒意願」，名單中僅有十六家較有可能合格，但大部分缺少投資意願，而合格的廠商更尷尬，因為合格產品根本並非在台製造，而是中國生產。