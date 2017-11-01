德最大風機廠 在台設亞太總部

2017-11-01

〔記者黃佩君／台北報導〕德國風機製造商艾納康（Enercon）深耕台灣十五年，上週宣布在台成立亞太區營運總部及亞洲採購中心。艾納康台灣總公司董事總經理黎森（Bart Linssen）表示，將以台北作為擴展亞洲業務的基地，明年希望進軍越南等亞洲國家，並在十年內投資八十億元，在台成立人力訓練及銷售中心，同時希望在台找尋適合的供應商，將亞洲總部的產業鏈發展得更完善。

艾納康是德國最大風機製造商，也是全球第五大廠，目前已在台經營十五年，建立二一七座陸域風機，主要分布在西部沿海地區，北起桃園、南至彰化，也包含澎湖，發電總產能達四四○ＭＷ，占目前全台風力發電七成。

黎森表示，雖已在台經營多年，但在台成立亞太區營運總部及亞洲採購中心，則是一個全新開始，接下來將以台北作為擴展亞洲業務基地，預計在十年之內投資兩億歐元（約台幣八十億元），打造採購、研發、販售、維修、人員訓練等中心，提供更完善的一站式服務。

他也說，以台灣做為亞洲營運總部，看中的是台灣接近亞洲中心位置，與鄰近的亞洲國家接觸、合作更為便利，希望明年可藉此進軍越南等亞洲國家。

他表示，目前也在台灣找尋適合的供應廠商合作，目標是將亞洲總部的產業鏈發展得更完善，在擴張的同時，也廣納台灣在地人才進駐。

黎森並表示，由於採購中心總部設在台灣，台灣業者若有興趣合作，可直接向艾納康接洽，台灣業者在電路板、塔架、螺絲等領域，都相當具有潛力。