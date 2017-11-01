上季GDP成長3.11% 全年有機會2.42%

2017-11-01

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布第三季經濟成長率三．一一％，較八月預測增加一．二二個百分點，為近十季新高，主因出口及消費優於預期。主計總處表示，若第四季預測不變，今年經濟成長率可望由二．一一％再上修至二．四二％，經濟復甦力道比預期大，但這樣的大步伐能否維持，還要再觀察。

主計總處專門委員黃偉傑說明，由於全球經濟復甦及旺季效應，消費性電子產品拉貨潮湧現，第三季出口值為歷史新高，年增十七．五二％；加上來台旅客增加三．一四％及三角貿易毛利成長，概估第三季商品及服務輸出實質成長十一．一六％，遠高於八月預測的四．四三％。

黃偉傑說明，第三季來台旅客增加，終結連四季衰退，主因新南向十八國旅客增加二十六．○四％，以越南增逾一倍最多，泰國也增三十六．七％；中國旅客減六．七％，日本旅客則略減二．三％。

民間消費方面，第三季自用小客車新增掛牌數增加七．八九％，油品銷售量亦增，整體零售業營業額增加一．九四％，餐飲業營業額則增二．五八％；加上股票成交值大增五十七．三二％，帶動金融服務消費，概估第三季民間消費成長一．九一％，高於八月預測的一．七四％。

不過，由於半導體主要廠商資本支出減緩，第三季新台幣計價資本設備進口減少十三．三二％；儘管航空業者擴充機隊推升運輸投資，概估第三季資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長七．七五％，遠低於八月預測的成長○．二二％。

黃偉傑指出，由於投資不如預期，第三季國內需求負成長○．六六％，為近五年來首見。他說明，去年第三季以來，半導體廠商資本支出高速成長，本季有暫歇情況，但近來廠商陸續宣布重大投資案留在國內，可望發揮群聚效應，甚至帶動國外設備廠商對台投資，資本形成衰退應是短期現象，對明年投資可以期待。

黃偉傑表示，第三季ＧＤＰ（國內生產毛額）年成長率三．一一％，為近十季新高；ＧＤＰ季增年率（saar，對上季增率折成年率）更達七．四五％，為近二十二季新高，目前國內經濟穩定成長、審慎樂觀，且復甦力道比預期大。