涉掏空７千萬 宏正前法務主管收押

2017-10-31

〔記者謝君臨、王憶紅／台北報導〕生產電腦周邊設備的上市公司宏正（6277），驚傳遭公司前法務長吳佑民、法務主管黃子溱掏空逾7000萬元，款項均被匯到海外紙上公司；台北地檢署28日搜索吳、黃住所，並約談吳、黃及吳妻尤凱蓉3人到案，訊後依涉犯證券交易法特別背信等罪聲押禁見吳、黃獲准，尤女則以200萬元交保。

宏正昨發布重大訊息表示，前員工吳佑民、黃子溱於104年至105年間，涉違反公司內控獲取不法所得，侵害公司權益，105年底吳、黃相繼離職後，第一時間就已透過內部稽核，掌握吳、黃等人涉嫌背信、洗錢等不法犯行，今年3月主動向調查局新北市調查處提出刑事告訴。宏正表示，本案發生在104-105年間，相關人員早已於105年底離職，涉案人員及金額範圍已經確定，不會繼續擴大，且影響金額對於公司經營無影響。

檢調調查，吳佑民與黃子溱任職期間先與公司老闆建立私密溝通管道，再以「公司須向國外法律團隊請益」等理由，陸續向公司申請支付諮詢費，1年多來總計挪用逾7000萬元資產，並匯往由兩人掌控的海外紙上公司，去年底吳、黃相繼離職並出境至澳洲，日前返台後被檢調掌握行蹤。

本月27日晚間，欲搭機離台的吳、黃在桃園機場被航警局留置，檢方除簽發拘票將2人拘提到案外，也向法院聲請搜索票獲准，28日上午搜索吳、黃住所並約談吳妻尤凱蓉等3人到案，訊後認定吳、黃涉嫌重大，且有串供、逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准，尤女則因涉及洗錢，以200萬元交保。