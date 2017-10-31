萬聖小惡摩派對 英雄聯盟主角出擊

2017-10-31

〔記者高嘉和／台北報導〕桃園市政府首度和熱門電競遊戲《英雄聯盟》合作，即日起到11月8日止在桃園華泰名品城舉辦「萬聖小惡摩派對」，三尊栩栩如生、充滿萬聖節氣息的《英雄聯盟》精緻人物雕像是本次裝置藝術秀的最大看點之一。

這次活動日前揭幕，除邀請新加坡駐台辦事處黃偉權代表與Sea集團公共事務負責人黃大維蒞臨指導外，桃園市長鄭文燦更擔任活動壓軸嘉賓，化身遊戲中的熱門角色「小惡摩提摩」，與知名Coser發送萬聖節糖果給現場參與互動的民眾與喜愛《英雄聯盟》的玩家，替為期12天的萬聖節裝置藝術秀揭開序幕！

桃園市長鄭文燦延續先前的親民風格，以「萬聖小惡摩提摩」的裝扮蒞臨活動現場，不僅和桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥以及《英雄聯盟》的「阿姆姆」親切互動，市長可愛逗趣的扮相更讓現場大小朋友都報以熱烈掌聲。

市長鄭文燦表示：「Gloria華泰名品城是一個很年輕的美式購物中心，街道與氣氛非常優閒，這次桃園市政府和新加坡公司Garena一起把街景當萬聖節場景，邀請大家一起來同樂。」鄭文燦市長也善盡地主之誼發放萬聖節糖果，讓現場與會觀眾有吃又有玩，歡度最難忘的萬聖節！黃大維在活動後也開心分享：「萬聖節是個闔家歡樂的節日，《英雄聯盟》很榮幸能和桃園市政府合作舉辦萬聖派對，把歡樂帶給桃園，讓桃園的萬聖節變得更有活力」。

活動現場亦邀請到眾多知名Coser化身《英雄聯盟》人氣角色，這些冷酷又性感的英雄不但吸引許多民眾爭先恐後合照，主辦單位更貼心準備限量周邊商品送給現場和Coser互動的民眾。本次「萬聖小惡摩派對」即日起至11月8日於桃園華泰名品城第二廣場噴水池前盛大展出，三尊栩栩如生、充滿萬聖節氣息的《英雄聯盟》精緻人物雕像是本次裝置藝術秀的最大看點之一。