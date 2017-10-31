智慧手機旺季 穩懋Q4毛利率續高

2017-10-31

〔記者陳永吉／台北報導〕砷化鎵代工廠穩懋（3105）受惠於智慧手機旺季，第三季營收及每股稅後盈餘都創下新高，展望第四季，穩懋表示，由於客戶對產能需求不減，預估第四季營收可望季增11%-13%，呈現淡季不淡，毛利率也可維持在Q3的高檔水準。

穩懋指出，因第三季是智慧手機的旺季，因此產品應用在Cellular（泛指行動網路）占營收比重從第二季的35%到40%拉升至40%到45%，此外，VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）光學元件部分，應用於3D感測上，營收也從第二季占比的2%，到第三季提高至10%。

穩懋表示，往年第四季都是淡季，但今年的需求比往年還強，包括Cellular、WiFi、及VCSEL光學元件等各部門，都可望持續成長，其中VCSEL光學元件的成長動能最強，預期第四季營收占比將超過10%。此外穩懋也預期，VCSEL光學元件明年對穩懋的貢獻，可望大幅提升。

今年穩懋前3季資本支出約25億元，預估全年資本支出約30億元到40億元，穩懋表示，明年產能規劃年底才會明確，但預期明年資本支出將高於今年。

穩懋第三季稅後盈餘為11.64億元，季增60%，年增16%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.93元，累計前3季每股稅後盈餘為6.02元，第三季合併毛利率為37.8%。