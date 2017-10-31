滅頂淡化 味全今年連３季獲利

2017-10-31

〔記者楊雅民／台北報導〕味全（1201）昨日舉行法說會，味全執行長蘇守斌表示，公司將專精鮮乳、乳飲品、果汁及咖啡等核心品類，「把市場做到最大化」，法人認為，味全谷底已過，今年第三季獲利表現可望優於第二季，並連續3個季度賺錢。

味全受到「滅頂」事件衝擊，連續10個季度出現虧損，虧損金額達約35億元，在經過3年的波折後，味全第二季單季本業獲利達4916萬元，較去年同期本業虧損2.52億元大幅改善。

蘇守斌指出，由於第三季是傳統旺季，且味全第三季有美元借款的匯兌收益，加上促銷費用下降，台灣事業毛利率提升至30%，中國事業毛利率達52%、淨利率4%-5%，第三季營運優於去年同期。

味全4大核心品類鮮乳目前在台灣市佔率為24.6%，較高峰期42%仍有一段差距。不過中國3大核心品類冷藏純果汁在華東市佔率高達54.5%、乳酸菌飲料在華東和北京市佔率分別為23.5%和24.2%、優酪乳在華東和上海市佔率分別為6.1%和10.3%。

中國轉投資的杭州味全食品已成為味全的小金雞，味全將持續聚焦在冷藏品類，鎖定中國20大城市精耕，已在蘇州擴建新廠，共有約8-10條生產線，預計明年第四季完工投產，廣州廠還在規劃中。

法人關注的味全三重新燕廠土地資產活化進度，蘇守斌說，買方持續接觸中，只是交易金額很大，且目前房市低迷，該資產未處分前，對味全財務結構是嚴峻的考驗。

味全目前負債比率達79.1%，將持續改善財務，目標希望在短時間內將負債比降到60%以下，同時全力修復品牌，力拚明年每股淨值回到10元以上，目前每股淨值約9.06元。