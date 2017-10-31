LED路燈、3D感測 光寶轉型利器

2017-10-31

〔記者羅倩宜／台北報導〕光寶力求轉型，從老牌電子大廠邁向「智慧化」，新事業部包括LED路燈通訊、智慧家庭、3D感測等，都肩負集團轉型升級的重任。在美國熱賣的亞馬遜智慧音箱Echo，傳出其電源也由光寶提供，甚至未來可能配備3D感測，但光寶低調未予證實。

光寶是全球前三大的手機鏡頭模組廠，因此光寶也投入3D感測模組的生產，預計明年上半年，就會有Android陣營旗艦機種採用。光寶指出，3D感測應用範圍廣，手機人臉辨識只是很小一塊，安控攝影機的夜間辨識、VR頭戴裝置的體感測距，都屬3D感測。

以智慧手機而言，3D人臉感測的技術已成熟，只是零組件供應鏈需要時間準備。光寶總執行長陳廣中說，「手機3D感測能否普及，要看品牌廠能否找到人臉辨識的殺手應用，說服消費者買單。」3D感測應用在非手機領域，光寶今年已小量出貨，包括安控、無人機等都有切入。

目前正夯的智慧家庭音箱，市面上產品包括亞馬遜的Echo、蘋果的HomePod、Google的Google Home，眾家大廠全力搶攻家庭通路。不過目前銷量第一是亞馬遜的Echo，搶下全球7成市場，尤其在美國賣翻，過去兩年銷售逾千萬台，據傳Echo的電源由光寶提供；智慧音箱透過語音操控家庭裡的數位服務，未來可能從客廳延伸至廚房甚至臥室，被視為潛力大餅，有助光寶開闢新市場。

LED路燈是光寶的傳統強項，旗下光林在北美市占率達三成。進入智慧城市時代，路燈可做為訊號中繼站，在車聯網扮演重要角色。光寶近期積極開發DSRC汽車端及路燈端的通訊盒，瞄準車聯網商機。另近期也在約旦首都拿下大型LED路燈專案，第二波將在路燈上配備智慧城市功能，可監測PM2.5或交通流量。