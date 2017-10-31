再認12億存貨虧損 光寶Q3每股淨損1.47元

2017-10-31

成立以來首見虧損

〔記者羅倩宜／台北報導〕電子大廠光寶（2301）昨公佈第三季財報，再投震撼彈！繼認列塑膠機殼廠虧損69.8億元後，又因品質問題再認列手機鏡頭模組庫存虧損12億元。因此第三季營收雖年增6%來到560億元，但每股淨損1.47元，是光寶1975年成立以來，首次出現虧損。光寶表示，第三季認列資產減損，有助改善成本結構，第四季雖仍辛苦，但獲利將回到正軌。

光寶總執行長陳廣中指出，本季認列12億元的手機鏡頭模組存貨虧損，主要是供應鏈及產線問題，導致品質不符客戶要求，必須報廢。鏡頭模組隸屬光電部門，因此本季光電部門占總營收下滑至22%（前一季為26%）。

第三季可說是光寶成立逾40年來的多事之秋，先在10月初宣佈認列旗下芬蘭廠貝爾羅斯（Perlos）資產及商譽減損達69.8億元。陳廣中說：「這幾年不少法人也期待光寶處理該廠，本季認列後，明年的折舊費用至少降低5億元。」

近期另一不確定性來自儲存部門，產品包括SSD固態硬碟等。SSD內的NAND元件，第四季供應吃緊，主要是日本Toshiba遭駭，10萬片晶圓報銷。光寶表示，雖然NAND元件取得不易，但公司已進行調度，率先對高單價的雲端伺服器相關儲存產品出貨；長期將開拓中國供應商以分散風險。

光寶本季認列兩項重大虧損後，第三季合併毛利率降至12.3%，低於前季的13.12%。累計今年前3季營收達1604億元，毛利率12.8%，每股稅後盈餘僅0.14元。

至於光寶今年以來表現良好的市場，包括LED路燈、不可見光元件及電源。LED照明接獲中東大型路燈專案，已在約旦首都完成第一波LED路燈建置，另有下一階段待執行。不可見光受惠安控、工控需求旺盛，光耦合器在各式變頻器及馬達的應用廣泛，也成為近期主要動能。

在電源方面，雖然PC市場萎縮，但光寶在PC電源的市占率持續上升，另外消費電子產品的電源，例如AI家電等，光寶也搶下不少市場。