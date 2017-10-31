iPhone X供不應求 蘋果零件商旺到年底

2017-10-31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果第三季營收大好，同時指出iPhone X供不應求，市場推測對iPhone X零件的拉貨潮將持續到明年第一季，iPhone的台灣機構件供應商致伸（4915）與聲學模組供應商美律（2439）、康控-KY（4943），近來相繼釋出今年營收、獲利季季高的展望；法人並一致認同，3家公司的營運狀況能旺到年底、明年第一季淡季不淡的機率相當高。

致伸美律 明年Q1淡季不淡

致伸為蘋果手機、電腦及周邊供應零件。公司在昨日法說會上表示，第三季為第四季備貨高峰，電腦周邊、電競、雙鏡頭、智慧音箱等高毛利產品導入，使獲利結構穩定改善，第三季單季獲利表現寫下史上最佳：毛利率13.2％、每股稅後盈餘（EPS）來到1.4元。

致伸高層表示，公司是市場上唯一同時具有聲學、影像處理能力者，又有自動化製程，讓音質表現好、複製良率高。第四季起切入智慧音箱整機組裝，因已預見人工智慧的發展將不只是現在的語音辨識，還要帶入影像辨識，影音整合是未來大數據分析的重要來源。且各家智慧音箱因取向不同，像是亞馬遜注重使用者的消費經驗、臉書注重社群整合、谷歌重視娛樂，各家智慧音箱未來設計差異將越來越大，致伸可提供設計建議與規劃。

美律為蘋果手機揚聲模組（揚聲器加麥克風）的供應商，公司表示，第四季營收將是全年最佳。美律手機揚聲模組外的高精密度防水層，則是康控-KY製作，康控-KY第三季單季稅後純益5.66億元、EPS高達5.77元，獲利來到歷史新高。

康控-KY 被列為注意股票

近來市場傳出康控-KY被要求降價的傳聞，康控-KY高層表示，現在是新品上市階段，還有人力緊缺、適應生產程序等問題，因此還沒有降價空間。康控上週五因90個營業日內收盤價漲幅達166.37％，已被證交所列為注意股票。