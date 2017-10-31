iPhone X預購火熱 首批延至12月到貨

2017-10-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕蘋果智慧型手機「iPhone X」已開放預購，由於初步訂單量過於龐大，估計發貨日期將推延至12月，較1年前等待新機型的時間至少多了一倍。同時，蘋果也公布了iPhone X維修價目表，螢幕壞掉的維修費用高達新台幣9188元，較iPhone 8 Plus維修費5549元、iPhone 8維修費4900元都貴上許多，其他部份損壞維修價則為1萬7900元。

螢幕維修 報價9188元

蘋果已在50多個國家開放預購iPhone X，美國、中國及日本等地的預估發貨時間已經迅速增加到5至6週，原訂11月3日上市iPhone X首批網路預購，可能要到12月才能出貨。iPhone X發貨等待時間增加，市場預期需求大，推升蘋果供應商鴻海（2217）、台積電（2330）股價上漲。

科技行業研究的風險投資公司「Loup Ventures」指出，去年的iPhone 7和7 Plus，於美國開放預購2天後，預計出貨時間是1至3週；2014年iPhone 6的發貨時間為1週，6 Plus則為3至4週，顯示這次iPhone X的等待時間比之前更久。

Drexel Hamilton分析師懷特（Brian White）表示，等待時間久，表示iPhone X受歡迎，但由於這支手機產能有限，也不能以此判定需求超出預期；先前多家媒體報導，由於臉部辨識（Face ID）3D感測技術複雜，供應商面臨生產瓶頸，分析師稱iPhone X產量或許會低於目標。