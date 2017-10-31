薛承泰︰生育率已難逆轉 只能死馬當活馬醫

2017-10-31

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣大學社會系教授薛承泰直言，依過去研究顯示，當總生育率（每位婦女生育人數）下降到替換水準二．一人時，就應該提高警覺，歐洲國家甚至將一．六人作為一個很重要的警示門檻，只要低於一．六人，就會卯足全力推動各種政策穩住生育率，一旦跌破一．三超低生育率，即使付出很高的代價，也不見得有效，「現在只是死馬當活馬醫」。

政府能做的趕快做 至少延緩老化

根據勞動部統計，我國早在二○○一年總生育率就跌破一．六的警示門檻，二○○三年後，更跌破一．三的超低生育率，二○一○年更曾跌破一。

薛承泰說，雖然總生育率已難逆轉，但如果什麼都不做，放任持續走低，情況只會更惡化，最大衝擊是人口老化加速，所以不管要花費多少代價，政府無論能做什麼，都要趕快去做，起碼可延緩老化速度。

薛承泰指出，台灣不像法國等歐洲國家，非婚生子女占比超過一半，台灣人普遍還是先結婚後生育，且以經驗來看，通常前一年結婚對數增加，隔年就會反映在生育率回升，政策鼓勵適婚年齡結婚，也是一種方法。

但學者董宜禎與楊文山指出，我國近年來先有後婚比例與日俱增，政府應跳脫婚內生育思考模式，將政府資源著重於育兒環境。

國發會研究也發現，台灣總生育率下滑主因是，許多婦女不願意生養第二胎，原因可能是高齡產婦多、家庭負擔重，如何讓婦女願意生養第二胎，且不用離開職場，提高婦女勞參率是目前政策努力方向之一，包括廣設公共托育、設計彈性工時。

在公托部分，前瞻基礎建設已通過「少子化友善育兒空間建設」，未來可能進一步利用促參條例，由政府提供土地，民間投資營運，但價格比照公托或是比公托高一點，讓民眾更能負擔。