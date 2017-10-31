學者︰扭轉產業結構 放寬移民政策

2017-10-31

〔記者王孟倫、林惠琴／台北報導〕財經學者直言，台灣人口危機有很多複雜因素，要解決很不容易，光靠各縣市政府的育兒津貼，絕對無法改善，必須從扭轉產業結構，甚至透過攬才移民政策，才能解決未來人口紅利快消失的危機。

根據國發會人口報告，台灣自兩千年就進入最有利於經濟發展的「人口紅利期」，也就是工作年齡人口占七成以上，之後在二○一一年到二○一四年達到最高峰的七十四％；但隨著總生育率低迷、人口加速老化，前年開始下降，預計到二○二○年台灣就要跟「人口紅利期」說再見，甚至到二○六一年工作人口占比僅五十．八％，扶養比接近一比一。

針對提振生育率，衛福部社會及家庭署副署長陳素春表示，衛福部目前對於產後自己帶孩子的家庭，提供每月兩千五百元至五千元不等的育兒津貼，若是職業婦女將孩子交由證照保母帶，則提供托育補助三千元至五千元不等。此外，透過前瞻計畫，一年擬增加四十處公共托育家園，由三位保母照顧十二位孩童，以減輕父母的壓力，提高國人生育意願。

元大寶華經濟研究院院長梁國源指出，人口老化不僅是社會與勞動市場的問題，還包括對經濟層面的影響，因為有工作的人未來要扶養老年人的負擔，將會越來越大，這就會影響消費意願，進而緊縮開支，對民間消費造成不利影響。

梁國源坦言，要逆轉生育率很難，經濟大環境得先改善，就算各縣市政府有育兒津貼，但是這種政策誘因效果有限，因為小孩接下來還要念書、上大學，未來還要找工作、買房子，假如台灣經濟發展無法給下一代希望，誰願意生兒育女。