2017-10-31

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應少子化，各國積極招攬國外優秀人才及年輕學子，立法院十九日初審通過「外國專業人才延攬及僱用法草案」，放寬外國專業人才簽證、居留、保險、租稅與退休等待遇，教育部則規劃投入十億元進行新南向人才培育，勞動部也有「留才評點制」，鼓勵人才留台。

教育部國際司科長劉素妙表示，目前全台僑生及外國學生（剔除中國學生），有高達九成是新南向國家的學生，一○五年的新南向國家來台學生，就有三萬一五三一人，今年目標要再成長二成，希望讓新南向學生數破四萬人。

劉素妙說，一○六年規劃投入十億元進行新南向人才培育，包含提供獎學金、助學金與各式補助，鼓勵學校開專班，讓其來台攻讀學位或技術訓練；且若僑生讀完學士要攻讀碩士，或碩士讀完要攻讀博士，都會提供每個月一萬元獎學金，每五名僑生要核配一個名額。此外，近期已放寬僑外生畢業留台實習一年的申請，任何時間畢業都可申請先在台灣實習工作一年。

勞動部也有規劃「留才評點制」，劉素妙說，早期僑外生畢業要留台，至少必須找到月薪四萬七千元以上的工作，如今則開放，不論薪資門檻，依照評點來決定，從全部一百九十點中，只要取得七十點就能留台，學士畢業有十點、碩士畢業廿點、博士有卅點，會華語也可加廿點，國外成長經驗再加廿點，要達標其實不難。