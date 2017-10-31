賴揆每兩週親自召開「育人會報」 搶救人口 育兒、移民雙管齊下

2017-10-31

〔記者陳梅英／台北報導〕根據歐洲國家標準，當總生育率跌破一．三，就難逆轉生育率低迷窘境，台灣已錯過最佳時機，但國發會仍積極尋找解方，希望延緩老化速度。國發會主委陳美伶昨在立法院透露，人口與人才兩會報合一後的「育人會報」，預計十一月中召開第一次會議，目前正在盤點各縣市育兒津貼，也請內政部通盤檢討台灣移民政策，希望能雙管齊下，解決台灣人口及人才危機。

國發會︰盤點各縣市育兒津貼

馬政府任內陸續在行政院之下成立人口與人才兩會報，並曾在二○一五年將兩會報合一，到蔡政府上台，前國發會主委陳添枝有感於人才外流問題日益嚴峻，又將人才部份獨立出來；但陳美伶認為，生育、養育到培育，人口與人才政策應該整體來看，提議將人口與人才兩會報再度整合，已獲行政院院長賴清德同意。

陳美伶說，過去兩會報屬於任務編組，每半年才開一次會，且受限於委員固定，缺乏彈性，未來將仿效加速投資台灣專案會議，每兩週由行政院院長賴清德親自召開，處理每一項議題。

陳美伶說，國發會已展開幕僚作業盤點各縣市補助方案，並請內政部檢討現行移民政策，預計第一次會議將在十一月中召開。

國發會副主委高仙桂強調，政府資源有限，除盤點哪些工具可用，最重要的是，找出最適合工具；生育率提升畢竟緩不濟急，一個小孩出生到成為勞動力，也是十五年後，移民政策開放更顯得急迫。

立委︰韓國開放雙重國籍 人口大增

立委鍾佳濱昨也以新加坡、南韓及日本為例，呼籲政府應儘速提更宏觀的人口政策。他說，新加坡人口政策已不再把提高生育率當作唯一目標，而是透過移民來維持華人占比；韓國從開放雙重國籍後，人口也大幅提升，台灣若沒有更宏觀的人口政策，類似像國籍這些問題就很難處理。

高仙桂指出，台灣各縣市針對零到兩歲的生育津貼及二到五歲的托育補助不一，有錢縣市補助多，沒錢補助少，到底差異多大？對鼓勵生育是否有效？都會在近期一一進行盤點。

高仙桂還點出，到底「錢」有用，還是公共托育有效？產假對於鼓勵婦女生育是否有幫助？留職停薪後，婦女是否不再返回職場？還有住宅政策能否配合？如何更友善職場環境，讓婦女兼顧小孩照護等，也會逐一探討。