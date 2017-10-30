《書劍集》猜總裁的大冒險

2017-10-30

●歐陽書劍

美國聯準會（Fed）下任主席將在本週揭曉，最熱門人選的出身背景及政策主張迥然不同，反映美國總統川普行事風格的不可測性，以及貨幣政策的雙面性，也讓金融市場參與者的焦慮，有了合理的出口。

除了現任主席葉倫，最可能的兩位人選是現任聯準會理事鮑爾（Jerome Powell）及一九四六年出生的史丹佛大學經濟系教授泰勒（John Taylor）。泰勒的主張國際聞名，他的「泰勒法則」被寫入經濟學教科書，主張貨幣政策應該「以法則代替權衡」，應依實際通膨及經濟成長率偏離目標通膨及成長趨勢值的大小調整，而非由人為改變。

泰勒在經濟學界輩分高，不少徒子徒孫也在聯準會工作，他對聯準會量化寬鬆的政策，有過不少批評，雖然泰勒法則在不同經濟狀況有不同效果，他若獲提名，依然有政策立即轉趨緊縮的疑慮。鮑爾不若泰勒知名，不過他的態度也相當明確，在二○一二年五月進入聯準會，有關貨幣政策的看法，都與聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）的決議一致，未曾表達過反對意見，相當程度代表與現任主席葉倫具有高度共識，因此，應該能夠維持政策的一致性。

一般中央銀行家在外演說，總是強調發言代表個人意見，這也表示演說內容更貼近個人主張。二○一七年七月一日，鮑爾在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）說明聯準會的貨幣政策正常化，他分析了當時看到的經濟狀況，指出物價上漲雖然緩和，但就業市場朝良性發展，因此讓量化寬鬆政策進一步退場，年底起縮減資產負債表規模，是合理時機，不過升息速度應會相當緩慢。鮑爾引用了大量聯準會的研究報告，但從取材能看出他的態度。

最近有關貨幣政策的演說，是在二○一七年十月十二日國際金融協會（Institute of International Finance）的年度會員大會中，鮑爾就貨幣政策正常化對發展中國家的影響表達意見，他認為目前的全球金融體系體質已優於金融危機前，且資本流動基本上與基本面搭配，並無失控現象，只要聯準會有序進行貨幣正常化，在美國經濟升溫狀況下，全球經濟不致因此受到衝擊。

美國聯邦基金利率金融海嘯後維持七年在○至○．二五％的低點，聯準會從二○一五年後緩慢升息，迄今共僅升息一％。非傳統貨幣政策退場，不應造成市場太大波動，應就是鮑爾的想法。

鮑爾畢業於普林斯頓大學政治系，並獲有喬治城大學法律學位，若由川普提名，並經參院通過任命，將是卅年來第一位非經濟科班出身的主席，他的教育背景與一九七八年擔任主席的米勒（G. William Miller）類似，均有法律學位，不過米勒未能應付當時的通膨問題，在任不到二年就被有政治經濟學位的伏克（Paul Volcker）取代。

泰勒與鮑爾的想法及看法不同，卻不代表兩人之一獲選立即會有貨幣政策的突然轉變，因為聯準會採多數決，即使是主席，也必須合理考量政策的延續性及經濟情勢的變動。在米勒擔任主席時，就因主張不要提高政策利率以應付當時的通膨走勢，曾在表決中居於劣勢，只是這是聯準會史上罕見的例子；而聯準會繼任人選更會影響大眾心理，對金融市場還是難以避免會有立即干擾。

美國總統川普自己宣布在本週的某個時刻將公布新的聯準會主席，距離二○一八年二月三日葉倫任期屆滿約三個月，而我國央行總裁彭淮南卸任時間是二○一八年二月廿五日，相隔僅三週，投資人應該想要有因應的機會，不希望「猜總裁」成為自己投資的大冒險。