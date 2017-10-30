一例一休最快今預告修法 廣徵意見

2017-10-30

〔記者羅添斌／台北報導〕為回應對勞工、企業有關「一例一休」修法的關切，行政院加快勞動基準法修法腳步，據指出，在今天召開的行政立法政策協調會報中，民進黨立院黨團會就一例一休修法提出黨團版本，並與行政院溝通；在政府版本進度方面，勞動部最快今天或明天就會將勞基法修正草案進行預告修法，並在彙整各界意見後，向政院報告修法版本草案，政院將在十一月中旬對外說明一例一休修法內容。

對於行政院擬全面鬆綁「七休一」規定，明訂勞工每週的一天例假，經勞資雙方協商或工會同意，可以加班，不受「七休一」限制，政院相關人士說，主要是希望既能保障勞工權益，又能兼顧企業需求，可以有較大的彈性調整空間，政院版本與民進黨黨團版本間，或有些許不同，但大方向是一致的。

政府先前的勞基法修法結果，讓勞工及企業都不滿意，主要癥結在於缺乏彈性，讓各行各業在員工的差勤調度上叫苦連天，而休息日加班費大幅提高，又衍生企業不讓員工加班、勞工加班機會減少等問題。

行政院長賴清德上任後，表態將提出一例一休的修法版本，強調修法內容原則上是既保障勞工權益與安全，同時也提供企業經營的彈性，取得平衡發展。

政院相關人士指出，勞動部已擬出勞基法修正草案的相關內容，將在週二對外公告預告修法，若時程可以再提前，也不排除今天就預告修法。

他指出，勞動部預告修法，會在一定時間內接受社會大眾建議，並在彙整相關意見調整後，再向賴揆報告勞基法修正草案，接著在十一月中旬，由賴揆親自對外說明一例一休的官方版修正草案內容。