小惡摩派對 在華泰名品城搞怪

2017-10-30

〔記者李容萍／桃園報導〕明天是西洋萬聖節，桃園機場捷運三月通車營運已屆滿半年，桃園市政府與《英雄聯盟》台灣獨家代理商Garena、華泰名品城即日起至十一月八日，在華泰名品城第二噴水池廣場合辦「萬聖小惡摩派對」，旅客們搭乘機場捷運至A18高鐵桃園站後，即可輕鬆步行抵達，感受濃濃的萬聖節氛圍。

知名的Coser咪妃Julia、雨童Rain、竜-garuda、煙-HedY，昨以萬聖女巫的限定造型在派對現場亮相，四人化身為「魔法靈貓︱奈德麗」、「貓女︱卡特蓮娜」、「除屍姬︱吉茵珂絲」、「甜點精靈—波比」等《英雄聯盟》的人氣角色，吸引大人、小孩爭相合照。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，「萬聖小惡摩派對」以《英雄聯盟》中三個知名遊戲角色提摩、費德提克、崔絲塔娜為主題，採原尺寸造型製作遊戲中的三隻小惡魔，且均由玻璃纖維材質打造，相當精緻，歡迎民眾來華泰名品城拍照打卡，感受萬聖節的狂歡氣氛。

鄭文燦說，桃園市今年也加入「六都電競爭霸戰」，電競產業在台灣越來越流行，過去民眾以為電競僅流行於青少年之間，事實上電競玩家平均年齡超過卅歲，電競產業並非專屬於青少年，它也為不同年齡層的玩家帶來樂趣。

鄭文燦並預告，十二月廿三日桃園市府將在高鐵桃園站的站前廣場舉辦「搖滾耶誕趴」演唱會，這是桃園「鐵玫瑰音樂節」的壓軸好戲，將邀請盧廣仲、田馥甄等知名歌手與民眾同樂，台灣天團五月天同日也在青埔國際棒球場展開連續十一場的大型演場會，歡迎大家搭乘機場捷運來看演唱會同歡。