汽油漲兩角 追平年初高點

2017-10-30

〔記者高嘉和／台北報導〕受到產油國伊拉克境內政治動盪，及沙烏地阿拉伯宣稱繼續維持油市供需平衡等因素影響，國際油價震盪上漲。中油依浮動油價機制計算，今日凌晨零時起，各式汽油價格每公升調漲兩角及柴油價格每公升調漲一角，台塑石化也自今日凌晨一時調漲油價，調幅相同；國內油價在連續兩週調漲後，追平今年初的高點。

中油調整之後的參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升二十五．三元、九五無鉛汽油每公升二十六．八元、九八無鉛汽油每公升二十八．八元、超級柴油每公升二十三元。