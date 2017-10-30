買房不如買股？ 10年漲幅54%VS.100%

2017-10-30

〔記者徐義平／台北報導〕十年來房價漲多少？有業者用「推案價格」來推估，算出數倍的膨風數字；但依據「買賣契約價格」（即房貸金額）變化估算，二○○八年末金融海嘯期間買房（北市電梯大樓），到二○一四年房市最高點時，漲幅超過八成，但近三年來又跌掉約十六％，十年來漲幅約五成四。相較於台股「加權股價指數」近十年來漲幅逾倍，若是還原權息的「加權股價報酬指數」，更是大漲三倍，買房的投資報酬率，還不如買對股票。

根據內政部不動產資訊平台統計，二○○八年第四季金融海嘯期間到二○一四年第二季房市高點，以北市電梯大樓買賣契約平均單價變化來看，從每坪三十六．九四萬元大漲到六十七．六一萬元，漲幅約八十三％，但隨後向下修正，到了今年第二季每坪跌到五十六．八四萬元，修正幅度近十六％。

房產業者分析，這個數字較先前房產雜誌統計近十年來大台北地區新成屋、預售屋，漲幅動輒逾倍，新市鎮甚至超過兩倍，有很大差距；主因是新成屋或預售屋推案價格大多「追高殺低」，房市多頭時，漲幅「灌水」嚴重。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛分析，內政部不動產資訊平台是依據聯徵中心提供的「買賣契約價格」做為計算基礎，較貼近市況；從北市電梯大樓買賣契約價格變化來看，這十年房市循環分為兩個階段，二○○八年第四季到二○一四年第二季是房市多頭，但二○一四年第三季至今，則呈現緩步修正格局。

他指出，這波房市景氣循環是由政策推升起來、又被政策打壓下去。金融海嘯後，各國紛紛寬鬆救市，台灣也不例外，低利率環境推升房價一路走揚，但當民怨四起後，政策又從救市改為平抑房價，陸續推出奢侈稅、調高持有稅稅基及去年房地合一稅制上路，讓近三年房價平均向下修正近十六％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台灣早年房價長期趨勢是只漲不跌，主要是有經濟高成長率及人口成長等基本面支撐，而這波房市多頭，主要是資金面推升；雖然目前低利率環境尚未改變，但房市只漲不跌的神話早已成為過去。