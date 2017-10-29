台塑汽柴油 週一起漲2角、1角

2017-10-29

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑石化昨宣布，週一（三十日）凌晨一時起，調漲汽油批售價格每公升○．二元、柴油每公升○．一元；調整後參考零售價，九二無鉛汽油每公升二十五．三元、九五無鉛汽油每公升二十六．七元、九八無鉛汽油每公升二十八．八元、超級柴油每公升二十二．七元。

台塑化指出，由於產油國伊拉克境內政治動盪，加上沙烏地阿拉伯表示持續維持油市供需平衡等，使得國際油價震盪上漲；考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素，因此調漲國內汽、柴油價格。