美聯準會主席 川普本週3選1

2017-10-29

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國白宮證實，總統川普本週將提名下任聯準會（Fed）主席；川普則表示，心中已經有「特定人選」。外界猜測，可能人選有三位，包括現任Fed主席葉倫、Fed理事鮑爾（Jerome Powell）及史丹佛大學經濟學教授泰勒（John Taylor），市場預測鮑爾被提名的機率較高。

預測鮑爾機率較高

川普二十七日在社群平台「Instagram」發布影片表示，將在本週公布Fed主席人選，他說：「大家焦急地等待誰是下屆Fed主席，我將在下週某個時間宣布，希望這個人可以很棒地完成任務，我心中已有特定的人選」。

對於川普是否在本週提名Fed主席，白宮發言人桑德絲（Sarah Huckabee Sanders）證實，本週將會有相關公告，除此之外，無法提供更多細節。路透報導，由於川普將在十一月三日訪問亞洲，預計將在此之前公布人選。現任Fed主席葉倫任期將在明年二月屆滿，但理事任期到二○二四年。

美國政治新聞網站「Politico」報導，川普完成與五位Fed主席候選人面談後，由現任Fed理事鮑爾出線的機會較大。五名候選人包括：葉倫、鮑爾、泰勒、白宮國家經濟會議主席寇恩（Gary Cohn）及前Fed理事華許（Kevin Warsh）。

路透二十七日也報導，目前川普傾向提名鮑爾出任Fed主席，但消息人士表示，雖然現階段鮑爾是五名候選人當中的首選，但川普仍未做出最終決定，而且很有可能隨時改變心意。

路透指出，消息來源透露，川普曾私下表示希望提高在Fed的影響力，代表留任葉倫的機率不高；另一消息來源則指出，川普不太可能提名寇恩，因為仍需要他來主導稅改。

截至二十七日傍晚，線上政治股市網站「PredictIt」的賭盤顯示，看好鮑爾將被提名的機率是七十六％，較一週前五十八％大幅上升，泰勒居第二為十八％，葉倫則僅五％。