川普訪中前 美初裁中國鋁箔反傾銷稅162％

2017-10-29

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普即將在下月訪問中國，但美國商務部二十七日公布對中國鋁箔製品反傾銷調查初裁結果，認定中國輸往美國的鋁箔傾銷幅度高達九十六．八一％至一六二．二四％，將依此初步對涉案產品課徵反傾銷稅。川普將在十一月三日至十四日訪問亞洲，並與中國國家主席習近平會面，上述決議可能加劇美中貿易緊張情勢。

恐加劇美中貿易緊張

美國商務部指控，中國出口商以低於成本的價格，在美國市場傾銷鋁箔製品，將初步對涉案產品課徵九十六．八一％至一六二．二四％的反傾銷稅，預計明年二月廿三日公布最終調查結果。

彭博報導，美國此一舉動可能代表川普政府將繼續對中國施壓，因美方尚未看見中國在縮小兩國貿易逆差方面的成果。川普曾多次提及美中貿易逆差問題，並誓言打擊不公平貿易的作法。

美國商務部聲明，川普政府視執行貿易法規為首要執政重點，自今年一月到十月，商務部共進行七十七次的反傾銷和反補貼調查，較去年同期的四十八次大增六十一％。

美國鋁業協會今年三月提起申訴，指控中國鋁箔生產商接受不公平補貼，並以不合理的價格將產品低價傾銷至美國；數據顯示，二○一六年中國出口至美國鋁箔製品價值約三．八九億美元。

美商務部隨即展開反傾銷、反補貼的「雙反」調查，並於八月公布初裁結果，認定中國鋁箔產品存在補貼行為，課以十六．五六％至八十．九七％的反補貼稅。美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）則在四月初裁，認定中國鋁箔製品涉及補貼、傾銷，對美國相關產業造成實質損害。

根據調查流程，若美國商務部及ＩＴＣ終裁皆認定中國鋁箔製品涉補貼、傾銷，則美國商務部將發布命令課徵反傾銷稅；若商務部終裁結果認定無補貼、傾銷，或ＩＴＣ終裁認定無損害，將終止調查。