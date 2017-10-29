焦點評論》一例一休虛耗 賴揆提前整合

2017-10-29

記者李欣芳／特稿

爭議多時的「一例一休」修法，在行政院與民進黨團溝通提前整合情況下，行政部門的修法版本已具雛型，休息日加班費改核實計算、「七休一」函釋入法予以鬆綁、加班工時也更有彈性，「勞基法」關鍵爭議可望解套，有助各界拚經濟。

有別於政府過去政策制定模式，多由行政部門先研提法案，再與立委溝通，這次「一例一休」修法，賴內閣先與立委整合，參考民進黨團「一例一休」研修專案小組共識，擬訂政院版「一例一休」修法版本，可望降低爭議。

儘管調整「一例一休」勞團勢必不買帳，但「一例一休」上路以來，確有窒礙難行之處，各界反彈聲浪不斷，因此賴揆決定重啟修法，也是呼應多數民意的要求。

「一例一休」上路以來，各界反彈聲浪多集中在休息日加班費「看得到、吃不到」，企業排班失去彈性，以及「七休一」規定綁得太死等，尤其特休假、排班休假等計算方式，可說是複雜難懂，基層自是抱怨連連。

因此，「一例一休」爭議讓前閣揆林全的民調雪上加霜，原因在於林內閣低估民意的反彈，認為政府的政策美意是要照顧勞工；事實上，不少勞工抱怨，由於休息日加班費大幅提高，雇主不敢讓他們加班，導致每月實質收入減少。

另外，「七休一」函釋原本與「一例一休」無關，但勞動部去年六月底宣布廢止一九八六年函釋，明訂勞工每七日應有一例假，去年十月起，除了四週彈性工時、責任制行業，其餘多達四三○萬名勞工都要嚴格實施「七休一」，新函釋的僵化，讓勞資雙方都不買帳。

因此，賴內閣要導正「七休一」規定僵化的問題，此其時矣。政院版修正草案，擬將鬆綁「七休一」的規定入法，不失為一勞永逸的方式。