七休一鬆綁 勞團反對

2017-10-29

毛振飛：取消一例一休 回復每週40工時

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於勞動部將預告修正「勞基法」，鬆綁「七休一」、「加班工時」等規定；桃園產業總工會顧問毛振飛認為，放寬「七休一」會讓勞工過勞更嚴重，建議修法取消「一例一休」，回到每週工時四十小時，但取消的七天國假要恢復幾天，才能解決現行法規僵固的問題。

7天國假應恢復幾天

毛振飛表示，「一例一休」是「一休」的問題，民進黨政府創造了「休息日」，弄得很僵硬，以前週休加班不算進加班工時，現在「休息日」加班算進去，如果每個休息日都加班，每月加班工時四十六小時扣掉三十二小時，只剩十四小時，製造更多問題。

至於加班費改核實計算，他指出，資方根本不可能「做一給四、做五給八」，只有國營事業可能做到，「這是假的東西」，原本就是看得到、吃不到，但若修法拿掉，反而會對民進黨造成更大傷害。

毛振飛也表示，「七休一」不應鬆綁，因為連續工作太多天對勞工身心傷害大，七天還是要有一天休息。至於輪班間隔，他指出，輪班間隔十一小時，但扣掉勞工上、下班所需時間，真正休息時間只有五、六小時，所以輪班間隔不應縮減，應該維持十一小時。

毛振飛認為，若想要解決問題，應該修法取消「一例一休」，回到每週四十小時，但取消的七天國定假日，應該要恢復三、四天，其餘不動，如此才能真正解決問題。

孫友聯：修法背離週休二日承諾

勞工陣線秘書長孫友聯則表示，原本大部分企業已週休二日，這次「勞基法」修法讓更多企業實施週休二日，且根據主計總處數據，工時及薪資都有改善，結果是好的；「一例一休」上路不到一年且成效顯現，因為少數企業講話大聲，民進黨立委及賴內閣就要修法，背離「週休二日」的承諾。他說，對賴內閣的做法不以為然，呼籲賴內閣要「懸崖勒馬」。