政院版一例一休修法 工商團體喊贊成

2017-10-29

盼修法增更多彈性 符合不同產業需求

〔記者張慧雯／台北報導〕勞動部將預告「一例一休」修正草案，擬鬆綁「七休一」規定，加班工時上限也將上調。對此，工商團體聞訊均表示贊成，希望行政院版修正草案能夠增加更多彈性，才能符合不同產業的需求。

商總：加班上限 60小時更好

商總理事長賴正鎰表示，有關於例假如何休，勞工與企業主都希望法規給予更多彈性，現在聽說例假要改成三個月加總計算一次，若能提高到六個月計算一次會更好。對於加班工時上限將拉高到五十四小時，他認為，如果可以提高到六十小時會更理想。

賴正鎰並指出，包括特休可以遞延一年，休息日加班費核實計算等，這些勞方與資方都有共識，沒有太大問題。至於輪班間隔十一個小時，他表示，以保全業者來說，可能需要縮短到八個小時，才會比較方便調配人力，建議這部分可以多點彈性，才能適合不同產業的需求。

工總：加班費核實 不要太複雜

工總秘書長蔡練生則說，「一例一休」的確應該盡速修法，以增加彈性，除了制度需要增加彈性外，加班費計算方式也不要弄得太複雜，重點是要做到休假核實，讓勞工有充分的休息時間，但也能配合工作的特性與需求，才能追求勞方與資方雙贏。

工商團體表示，對於「一例一休」應該如何調整，已經溝通開會許多次，更把相關建議以書面方式交給主管機關，希望政院版的「一例一休」修法版本，能夠多參考、多了解工商界實施「一例一休」的困難點，增加更多彈性，一次將有問題、難以執行的部分都能修訂好，期待能盡速解決「一例一休」制度僵化帶來的種種疑難雜症。