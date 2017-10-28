毅嘉爆內線交易 檢調兵分16路搜索

2017-10-28

〔記者謝君臨、王憶紅／台北報導〕手機零組件大廠上市公司毅嘉科技爆發內線交易案，全案疑與兩年前毅嘉執行庫藏股相關；台北地檢署昨指揮調查局，搜索位於桃園龜山的毅嘉公司及相關人住所等十六處，並以犯罪嫌疑人身分約談毅嘉董事長黃秋永夫婦、副董事長黃麗玲等十三人，另傳喚四人作證，因黃秋永夫婦人在國外，昨未到案，檢調將擇日約談，全案朝違反「證券交易法」方向偵辦。

董事長黃秋永：這沒什麼事 將回國助調查

人在加拿大的黃秋永昨接受媒體訪問表示，已知檢調詢問的是兩年前毅嘉庫藏股的事情，「這沒什麼事」，將會儘快回國協助調查。毅嘉財務經理黃彥翔昨獲檢方諭令十萬元交保，截至昨晚七點半，已有多人獲檢方請回。

財務經理 10萬元交保

毅嘉昨也發布重大訊息，指公司已配合提供相關資料，協助檢調釐清案情，調查對於公司財務業務並無重大影響。毅嘉股價昨下跌○．一五元、收在十七．九元。

檢調根據金管會移送資料，懷疑毅嘉科技董事長黃秋永等人，於二○一五年執行庫藏股時，涉及內線交易，昨於股市收盤後展開大規模搜索、約談行動，兵分十六路至台北市、桃園市搜索，並約談相關人到案，傍晚陸續移送北檢，漏夜偵訊。

毅嘉一九八三年創立，從代工生產橡膠按鍵的小公司，成為國際手機按鍵領域重量級的供應商，由於具有按鍵、軟板、鎂鋁合金機殼及光學影像模組的科技，為蘋果等國際大廠客戶，也是本土第二大軟板供應商。