鴻海好威 夏普上半年營利飆513倍

2017-10-28

〔編譯王惠慧／綜合報導〕鴻海旗下日本夏普公司週五於盤後發表財報，二○一七年上半年（四月至九月）營收大增廿一．三％、營業利益飆升五一三倍；儘管業績受中小型液晶螢幕、液晶電視降價影響，但基於成本削減及整體買氣增加，夏普上調全年財測。

上調全年財測

夏普發表二○一七年四月到九月營收年增廿一．三％、至一兆一一五一億日圓，營業利益從去年同期的七九○○萬日圓飆升五一三倍至四○五．六億日圓，淨利三四七．四億日圓，去年同期則為淨損四五四．二億日圓。

以各部門表現來看，包括液晶電視等產品的高階顯示器部門，營收年增四十五．九％、至五二一六億日圓。夏普液晶電視除了在中國銷量大幅增加之外，在歐洲和其他亞洲地區的業績也表現良好，智慧型手機面板及平板電腦用面板的銷售也轉強。

夏普副社長野村勝明在記者會上表示，在中國的電視銷售很強勁，智慧型手機及平板電腦的顯示器需求也很穩健，下半年也將延續這股氣勢擴大事業版圖，穩步達成預定的業績目標。

夏普也上調全年（今年四月至明年三月底）財測，營業利益目標從九○○億日圓上調至九三○億日圓，淨利目標從先前五九○億日圓上調至六九○億日圓。

對於夏普旗下產品包括空調、冰箱及液晶顯示器，有一部分使用神戶製鋼所竄改數據的銅管及鋁，野村勝明則表示，已經確認過上述產品的安全、品質沒有受到影響。

鴻海去年收購夏普後，削減成本等作法奏效，成功使夏普業績由虧轉盈，夏普也在今年六月申請重回東證一部。