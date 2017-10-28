台電子大廠 砸280億印度設廠

2017-10-28

落腳JNPT經濟特區 印度官員否認是鴻海

〔編譯盧永山／綜合報導〕印度《經濟時報》報導，印度道路交通與高速公路部部長賈德卡里（Nitin Gadkari）週四表示，一家全球電子巨擘將在孟買附近的JNPT經濟特區投資六百億印度盧比（約二八○億台幣）設廠，這家公司來自台灣，但不是鴻海集團。

賈德卡里表示：「一家全球電子巨擘已在JNPT經濟特區尋找二○○英畝土地，希望投資六百億印度盧比，將能創造四萬個就業機會。」他未透露這家公司名稱或來自哪個國家，但消息人士指出，這家公司來自台灣。

5月曾說鴻海來尋地

今年五月，賈德卡里曾向媒體透露，鴻海正在JNPT經濟特區尋找十三英畝土地，他已向馬哈拉什特拉邦（Maharashtra，孟買所在的邦）首席部長提及此事。不過，週四被問及他所提的是否為同一家公司時，賈德卡里說不是。

鴻海旗下富士康印度代表福爾格（Josh Foulger），今年三月曾面見印度商工部長西沙拉曼 （Nirmala Sitharaman），討論協助富士康從印度出口手機事宜。

鴻海已在安德拉邦（Andhra Pradesh）的Sri City設有四個營運據點，並在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）以及馬哈拉什特拉邦的新孟買（Navi Mumbai）設立營運據點。

鴻海傳將赴印度設12廠

印度媒體報導，鴻海計畫到二○二○年在印度設立十到十二座廠房，將印度作為全球製造的中心，進一步擴大深化布局非洲和西亞等新興市場。

除了鴻海之外，台灣電子代工大廠緯創在印度的班加羅爾也設立廠房，為蘋果組裝iPhone SE。