一例一休修法 經部聚焦5方向

2017-10-28

政院版11月中提出

〔記者黃佩君、曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德宣示十一月中提出行政院版「一例一休」修正草案，經濟部次長龔明鑫說明，目前有五大修法方向，包括休息日加班費希望調整；加班工時上限略提高、總量管制時間可延長；四週變形工時適用行業考量放寬；輪班間隔有調整彈性；以及特休延長結算等。

龔明鑫說明，目前已大致蒐集業界意見，並整理幾個修法方向，第一，休息日加班費是否應調整？目前採「做一算四」、「做五算八」，對中小型企業負擔較大，週六、日很難經營。第二，加班工時上限總數是否可提高、總量管制時間是否可延長？目前規定是上限四十六小時，業界要求提高至五十四到六十小時，將做彈性考量。

經部：提高加班工時 將彈性考量

龔明鑫指出，第三，四週變形工時適用行業是否可放寬？依行業特性不同，可能考慮部分行業稍微擴大。第四，特休部分是否再做調整？部分行業希望調整為不需每年強制結算，放寬兩年搭配處理。第五，對於輪班間隔十一小時，部分行業希望有調整彈性。

民進黨團一例一休小組共識 加班時數改核實計算

民進黨團「一例一休」研修專案小組昨也二度開會討論修法問題，民進黨團書記長何欣純指出，休息日加班核實計算工時與工資，意見非常一致。

至於是否建立「工時帳戶制」，許多人認為應在總工時不變下，以每三個月為一期勻支總加班時數；但也有立委建議，只要勞資協商同意，就能將每月加班工時上限提高到五十四小時。

何欣純表示，特休假可遞延一年，大家意見也一致；另有人提到「七休一」函釋是否入法，但有不同意見；最後是輪班休息不得少於十一小時，也有人建議應讓勞資有協商彈性。

另外，對於企業界關注的「五缺議題」，賴清德昨表示，經過一個月密集開會研議後，將於十一月六日至十日連續五天，召開記者會向社會大眾報告，說明行政院擬訂的具體做法。