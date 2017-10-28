台杉年底增資 爭取台積電入股

2017-10-28

〔記者陳梅英、洪友芳／綜合報導〕國家級投資公司台杉投資管理顧問公司八月完成第一階段募資並正式成立運作，台杉總經理翁嘉盛（見圖，資料照）昨表示，年底將增資，台積電董事長張忠謀已口頭表達入股意願，將再正式前往拜會，洽談後續投資事宜，台積電可望成為台杉股東之一。

台積電若入股 意義重大

不過，台積電企業訊息處長孫又文昨回應，台積電並沒有計畫投資台杉。對此，翁嘉盛表示，台杉董事長吳榮義先前親自前往拜會，張忠謀口頭表達投資意願，像台積電這樣的指標企業若願意入股，對台杉意義重大；但台積電是上市公司，對外投資有一定作業程序，台杉也將擇日正式拜會，將此投資案敲定。

台杉預定資本額二．五一億元，八月十六日完成第一階段募資一．二六億元，由三大股東擔任發起人，包括國發基金、工研院旗下的創新工業技術移轉公司及台灣銀行，國發基金出資五千萬元、持股四十％，為最大股東。

據了解，除了爭取台積電投資，包括耀華玻璃、緯創、中華電信及四、五家金融業者，也會在台杉增資時加入，但出資金額不會太高，約在一千萬元左右，每家僅持股四％，屬於象徵性入股。

台杉預計成立至少三檔基金，募資金額上百億元，原本規劃第一檔智慧機械及物聯網基金在九月底募集完成；不過，翁嘉盛表示，因許多投資者為上市櫃公司，有一定投資流程要走，時程上稍微延後，但資金沒有問題，預計第一檔基金年底可成立，明年上半年完成第二檔生技基金募集，第三檔基金將鎖定能源以及其他「五加二」產業。

翁嘉盛日前辭去亞洲矽谷執行中心投資長一職，未來專任台杉總經理，避免「球員兼裁判」之嫌，亞矽投資長一職將由技術長吳聰慶暫代，原人資長蔡志弘轉任行政院科技會報辦公室執行秘書，新人資長將由交大電機所教授闕河鳴出任。