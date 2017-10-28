公平會重罰高通》管碧玲：疑似違反公平交易法

2017-10-28

〔記者羅倩宜、廖千瑩／台北報導〕民進黨立委管碧玲在臉書表示，公平會裁罰美國通訊大廠高通二三四億元，疑似違反「公平交易法」規定，得處「上個會計年度銷售額十％以下罰鍰」；她呼籲，公平會應做到「罰款＋改正＋繼續合作」三贏，以免發生與「文言文比例」逕自通過又被翻案相同狀況。

得處上年度銷售額10％以下罰鍰

對此，公平會主委黃美瑛說明，公平會是依「公平法」第四十條第三項規定，針對違反第九條、第十五條情節重大案件，計算高通在違法期間內所獲商品或服務銷售金額的三十％，也就是以違法期間的利得為基準計算罰鍰，且因高通配合調查態度良好，最後酌減算出二三四億元罰鍰，絕無違法情事。

管碧玲在臉書表示，「公平法」第四十條第二項規定，企業違法情節重大的罰款，得處「上個會計年度銷售額十％以下罰鍰」；若以十％推算，高通去年在台銷售額二三四○億元；若比照中國罰八％，則高通去年在台銷售額二九二五億元。

管碧玲質疑：「高通在台灣銷售額這麼高？有點緊張。因為如果去年高通在台銷售額低於二三四○億元，公平會的裁罰豈不成了自始違法？那不是跟文言文比例事件一樣了？希望不要發生這種事才好！」

管碧玲說：「我還是認為，公平會能夠做到三贏，把『罰款＋改正＋繼續合作』同步達成，才是優秀的公平會。」她說，最重要的是「不要罰錯」，將再進一步了解內情。

不過，根據公平會裁決，二三四億元罰鍰主要以過去七年高通對台廠銷售金額三○○億美元計算，非僅上一年度銷售額。業界表示，三○○億美元是否包含實際上只是替蘋果代墊的四家國內組裝廠，目前不得而知，因公平會並未公布計算方式及受影響廠商。

業界指出，包括鴻海、和碩、緯創、仁寶等四家組裝廠，只是替iPhone、Android或中國手機品牌代工，若公平會的裁罰也考慮四家iPhone組裝廠，則屬大烏龍，因最終支付晶片及授權費給高通的是蘋果。