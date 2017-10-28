影響投資亞矽？龔明鑫：持續爭取與高通合作

2017-10-28

〔記者黃佩君／台北報導〕高通遭公平會裁罰後，與工研院5G合作喊停，甚至可能影響對亞洲矽谷的投資；經濟部次長兼亞洲矽谷執行長龔明鑫昨表示，仍以跟高通持續合作為最重要目標，不放棄任何溝通機會。

盼高通與台灣企業合作如期進行

龔明鑫表示，經濟部會繼續努力溝通，希望雙方在5G的合作可以持續，高通在台灣的實驗室也可以繼續營運，也希望高通與台灣企業的合作可以如期進行。

由於公平會立場強硬，經濟部是否已有最壞打算？龔明鑫表示，高通在通訊領域或物聯網領域，都是台灣相當重要的合作夥伴，還是以跟高通持續合作為最重要目標。對於外界認為可能影響亞洲矽谷投資，龔強調：「不能沒有辦法，一定要努力。」

外資分析師陸行之曾表示，工研院與高通合作的只是小型基地台，「合作案暫停並不會讓天塌下來」。龔明鑫回應，對於高通要不要裁罰這件事，經濟部是尊重的，因為各方有不同的解讀跟看法，包括公平會有其立場，學者專家跟企業界也有很多想法。

不過，龔明鑫強調，站在產業立場，還是希望高通跟台灣企業及產業繼續合作發展，也希望能說服高通，與台灣政府及產業合作，對雙方來講是「雙贏」。

外界關心經濟部是否有機會與公平會再溝通，龔明鑫則表示，目前沒有規劃，以司法程序來講，經濟部還是在一個比較被動的立場。不過，他強調，產業合作方面是可以努力的，所以盡量往這個方向來溝通。