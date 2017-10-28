若高通合作破局 台灣恐缺席5G收成年

2017-10-28

經濟部：進度至少落後1年半 恐痛失2020年5G商機

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會重罰高通二三四億元，高通日前喊停與工研院5G小基站的合作會議。經濟部官員表示，可能讓台灣整體進度落後至少一年半，更可能趕不上二○二○年的「5G收成年」，痛失市場先機。

經濟部官員指出，透過與高通合作，目前工研院及台廠可與高通同步開發產品，而非晶片推出後才去研發；一旦合作破局，將推遲台廠研發時程，屆時恐只能眼睜睜看著別國廠商推出新品。

公平會重罰高通效應逐漸發酵，工研院評估，台灣因與高通合作可快速推出產品的先機，恐將盡失。過去台灣小基站（small cell）廠商取得高通4G最新晶片組的時間，均比高通的一線合作夥伴晚了十八個月，但透過與高通合作案，台廠將能與高通的一線合作夥伴同時取得其最新的5G晶片組，縮短研發時間；甚至要新增功能或強化需求時，工研院及資策會也能直接在高通晶片上發展軟體，縮短台灣廠商因應市場需求推出新品的時間。

經濟部官員也表示，若台灣與高通合作破局，可能會錯失在二○二○年商業化5G產品的時間點。官員表示，若合作維持，台廠將可在高通開發晶片時同步開發產品；若等晶片出來才做，就會落後，失去搶占第一步先機。

官員也說，國際標準組織二○一九年就會公布5G相關標準，目前5G相關設備多以二○二○年商業化為主，各家廠商都是瞄準此期程做開發測試；若因錯失與高通合作而延遲，可能趕不上這班列車。

工研院：估落後兩年

對於與高通破局影響時程，工研院評估約落後兩年；經濟部官員則指出，台廠若捨棄高通晶片，就要自己研發方法，可能要用多個晶片組去測試，也要重新設計開發，研發期程至少會拉長一年半。

官員也透露，目前雙方研發的溝通會議遭高通暫停，但工研院自身的研發沒有停擺，過去大概一週最少開會一次，目前約停了兩、三週；但因為雙方有共識的技術架構仍在，仍能暫時自行研發。至於何時遇到瓶頸？官員表示，要視工研院研發進度而定，若做得快，就會較早遇到需繼續溝通的部分。

至於高通目前態度是否有所緩和？官員表示，高通最後應仍會恢復合作，不會放棄自己的客戶；但高通也需時間去針對公平會的裁決及台廠生態做整體評估，目前還是要靜待高通評估結果。