第三季EPS3.48元 台郡歷來最高

2017-10-27

蘋果新機加持 旺季效應持續

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板供應商台郡（6269）昨日召開法說會，在蘋果新機加持下，第三季營收與獲利亮眼，單季每股稅後盈餘3.48元，創下單季歷史新高，展望第四季，台郡財務長熊雅士表示，整體生產備貨數量將約略與第三季相當，旺季效應持續顯現。

台郡今年新增蘋果無線充電電源管理模組訂單，推升下半年營運跳升，第三季淨利季增192.3%，年增47.8%，熊雅士表示，台郡第三季營運表現相當亮眼，未來將持續在新產品及新技術領域進行投資。

成功量產25um細線技術產品

熊雅士指出，今年成功推出客戶新設計功能的電源管理模組，對其未來的市場成長潛力樂觀，此外，台郡技術跨入次世代25um（微米）細線路，主要著眼於人工智慧，大數據高速運算等未來趨勢需求驅動，台郡已掌握到次世代軟板技術發展藍圖，並開始布局，下半年全新的廠房及客製化的測試設備線，已成功量產25um細線技術產品，樂觀看待未來3年的發展，軟板新技術相關解決方案將成為台郡未來成長動能。

台郡第三季單季淨利創下歷史新高，單季合併毛利率23%，季減1.3個百分點，年減2.1個百分點，主要受量產模型數增加與生產高峰遞延，使得毛利率受到影響。