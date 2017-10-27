櫃買指數屢見波段新高 大戶人數創紀錄

2017-10-27

Q3成交量1億元以上 達4372人

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買指數屢創波段新高，季增幅度強過集中市場，由於投資人參與踴躍，上櫃股票股性活潑、周轉率佳，第三季成交量1億以上的大戶達到4372人，是有紀錄（2012年第一季）以來新高。

櫃買總經理蘇郁卿表示，今年以來大戶與外資投入上櫃市場意願提高，其中第三季成交量1億以上大戶達到4372人，創下新高，回溯上一次的高峰是在2014年第二季的3000多人。此外外資截至9月底，持有櫃買股票的市值在20%以上，維持高標。

權證日成交量8.56億 較去年成長50%

蘇郁卿指出，上櫃股票10月（截至25日）日平均成交值363.24億元，創10年來新高，具有參與門檻低、槓桿特性的衍生性金融商品「權證」，也受投資人青睞，發行檔數和成交日均值均創高，上櫃權證檔數6292檔，每日成交金額8.56億元，較去年成長近50%。

在對股票評價的指標「本益比」部分，截至上週（10月20日）為止，櫃買35.07倍，高於中國上證17.78倍，與深證35.12倍差不多，若是加上興櫃市場，本益比會更高。市場熱絡，對發行面也有幫助，申請上櫃IPO的公司，有助於達成35家的目標。

「綠色債券」部分，蘇郁卿說，國內已經有7檔綠色債上櫃掛牌，發行總額約新台幣123.6億元，台電已獲總額85億的綠色債認可，台企銀也將成為首家申請發行綠債的公股行庫，櫃買中心評估全年綠債發行金額可望突破200億大關。

在國際債市場資訊揭露方面，櫃買中心將建立「美元零息可贖回國際債券公平價格」平台，為國際債的價值客觀提供評價，有助於長期持有者的內控管理。