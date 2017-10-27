接收日本大廠客戶 界霖變導線架一哥

2017-10-27

〔記者洪友芳／新竹報導〕導線架廠界霖（5285）今年中收購日本住礦旗下山形米澤廠（SHPJ）後，借助該廠厚實的研發與設備資源，開發技術門檻高的模具，再拿到其他廠區量產，等於跨國養研發母雞，再拿到各廠區養大生蛋，界霖也順勢接收日本諸多大廠客戶群，搖身一變成為功率模組導線架第一大廠。

界霖董事長蔡上元表示，日本住礦（SMM）退出導線架市場，出售旗下廠區，界霖今年斥資1.3億元收購馬來西亞、蘇州與日本山形米澤3座廠，其中米澤廠雖已虧損達6年之久，但攸關導線架勝敗的模組研發實力深厚，又擁有眾多車用等知名大廠客戶，只是不敵台灣與中國搶單，加上管銷成本高，以致虧損到差點要關廠。

跨國養研發母雞 拿到各廠區養大生蛋

蔡上元指出，山形米澤廠擁有很多昂貴的自動化設備，他估計當初投資應該超過10億，人力約130人中不少是擁有20、30年模具設計研發好手，界霖今年年中接手後，重新調整山形米澤廠定位與產品線，善用該廠研發設備資源，開發新產品模具，至今已開發出接近10套新模具，再拿到適合的廠區大量生產，他形容「就像養一隻研發母雞，再拿到各廠區把小雞養大、生雞蛋賣錢」。

蔡上元說，山形米澤廠第三季營收逐月增加，9月起已由虧轉盈，等於接手第三個月就止住虧損，預估第四季單季將會繳出獲利的成績單，並且還會小量擴產，明年營收與獲利會更穩健增長。