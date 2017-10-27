漲價、併購雙管齊下 導線架廠下半年旺

2017-10-27

Q3營收11.6億 界霖季增52.4%

〔記者洪友芳／新竹報導〕導線架市場需求增加，帶動漲價，加上併購日本廠，長華科（6548）、界霖（5285）下半年營收與獲利可望逐季創新高，闢出新成長動能。

導線架是晶片及電路板線路連接的媒介，也是封裝三大料材之一，因近幾年上游銅等貴金屬供應商擴產有限，汽車、智慧型手機對導線架需求增加，帶動銅等貴金屬漲價。

界霖董事長蔡上元指出，該公司新收購的山形米澤日本廠以生產車用相關產品為主，客戶也以日本客戶居多，因市場需求持續增加，也為了反映銅價成本上漲，採階段性漲價，繼第三季漲價平均約5%之後，第四季還再調漲部分產品的價格，其他廠區也會適時調漲。

界霖逢旺季到來，加上第三季完整認列收購日本住礦旗下導線架事業部門三個廠區的營收，帶動單季營收11.6億元，季增52.4%，法人估界霖第三季每股稅後盈餘可望接近1.5元，營收與獲利雙創新高可期。

前三季營收44億 長華科年增11.7倍

長華科今年3月也併購日本住礦旗下導線架部門SHAP約7成股權，一躍成為全球第四大導線架廠，且半導體相關產品高占營收逾9成。長華科第二季、第三季已明顯看到完整認列營收效益，加上漲價效應，前3季營收累計達44.05億元，年增11.7倍。法人估長華科第三季每股稅後盈餘將逾6元，遠超過第二季的2.94元。