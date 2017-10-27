3大記憶體需求旺 旺宏Q4續看好

2017-10-27

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏（2337）第3季稅後淨利21.23億元，季增2.45倍，創7年以來單季新高，每股稅後盈餘（EPS）1.2元。董事長吳敏求預估第4季3大記憶體需求都不錯，尤其編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格將續漲，有機會推升旺宏營運再走高。

旺宏昨公布第3季財報並舉行線上法人說明會，法人提問NOR Flash是否漲價到2019年？吳敏求強調，這要看哪一種應用、哪一個客戶和品質而定，但預期NOR Flash明年將持續缺貨，因此，明年整體營運有機會比今年好。

Q3營收重返百億元大關

第3季受惠於旺季與價格上揚，旺宏的ROM、NAND Flash與NOR Flash產品線都成長，單季營收達104.67億元，季增59%，為旺宏16年來季營收再重返百億元大關。

旺宏第3季毛利率達38.4%，季增4.6個百分點，營業淨利率20%，季增11個百分點，稅後淨利21.23億元，季增245%、年增2.36%，每股稅後盈餘1.2元。累計前3季每股稅後盈餘1.67元，今年將可望順利轉虧為盈，不過，吳敏求表示，發放股利還待董事會討論決定。

就3大產品線而言，NOR Flash占旺宏第3季營收比達48%最高、ROM占32%居次、NAND Flash占14%。但因任天堂Switch對高容量產品需求增，ROM第3季營收季增達209%，NAND Flash因價量齊揚，營收季增100%，NOR Flash雖產能受限、營收季增23%，仍維持市場龍頭地位。