友達：中國新產能 仍不成氣候

2017-10-27

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）昨日舉行法說會，友達董事長彭双浪對第4季展望「審慎樂觀」，他說明年雖然有中國新的8.6代線及10.5代線開出，但新產線需要學習曲線長，預估2018年仍是供需平穩的一年。

彭双浪說，第4季為傳統旺季，友達產能利用率仍將處於高檔，不過，因庫存水位低、影響供貨，使得出貨受限，友達也將於第4季安排產線歲修，預估第4季大尺寸面板出貨及平均單價將有5%衰退，中小尺寸面板進入旺季的尾聲，出貨季減7~9%。

彭双浪指出，中國市場今年銷售較為疲軟，十一黃金週比去年同期衰退16%，不過，50吋以上電視銷售占比超過5成，4K比重更高達7成以上，顯示中國市場已經開始往高質化前進，這也跟友達近年來差異化策略相近。

對於中國等同業2018年持續開出新產能，友達並不擔心，彭双浪說，新產能投入對市場當然有壓力，但看新產能提升速度有多快，尤其京東方這條10.5代線是全球第1條，另外，新加入的8.5代線、8.6代線也都是產業新手，以經驗來看，學習曲線會比較長，有效產能開出的情形還要觀察，目前初步評估，明年產能供給與需求的增加都在5~7%，仍是供需平衡的一年。

友達近年來積極調整產品組合，目前包括車載、公用顯示器等利基產品占營收比重已經超過5成，另外，友達避開中國面板廠廝殺，在大尺寸電視上耕耘有成，今年65吋電視面板出貨較去年成長5成，75吋更有超過1倍成長，看好東京奧運帶動8K4K電視商機，友達領先推出85吋8K電視面板後，明年上半年配合客戶將有全系列65吋8K電視面板開始出貨。

Q3盈餘季減9.9%

友達昨發布第3季財報，受到面板跌價影響，儘管營收較第2季成長3.5%，不過，毛利率下滑2.8個百分點，稅後盈餘88.6億元，季減9.9%，每股稅後盈餘0.92元，累計前3季每股稅後盈餘2.93元。