衝iPhone X產能 降臉部辨識度？ 蘋果否認

2017-10-27

〔編譯王惠慧／綜合報導〕彭博引述消息來源報導，蘋果公司為加速智慧型手機iPhone X產能，向供應商表示，可降低臉部辨識（Face ID）準確度，但蘋果公司已經否認這項消息。

報導指出，蘋果幾乎已經確定無法在年底假期時，生產足夠的iPhone X供販售，隨著華爾街分析師和部落客紛紛唱衰蘋果將陷入生產瓶頸之際，消息人士向彭博表示，蘋果向其供應商表示，可以減少臉部辨識的準確度，來降低生產的困難程度。

彭博引述凱基證券分析師郭明錤說法，他預估蘋果在iPhone X發售首日將釋出200~300萬支，而在今年底耶誕節假期期間，則預估會有2500~3500萬支，低於他之前預測的4000萬支；去年同一時期，包含iPhone所有型號，蘋果總共賣出7800萬支手機。

點陣投影器 技術難度高

蘋果過去以嚴格要求供應商著稱，使蘋果在市場上能常保競爭優勢；彭博指出，蘋果過去生產或供應延誤，只出現在特定顏色的iPhone或相對不重要的產品例如Apple Watch，但若蘋果這支10週年紀念手機面臨生產障礙，將可能影響蘋果的營收。

鴻海（2317）在大約1個月前，將iPhone X生產線約200個過剩人力調離，當時據稱是因為用於臉部辨識解鎖技術的3D感測器供貨不足，對此，鴻海拒絕回應。知情人士指出，3D感測器中的點陣投影器（dot projector）合格率一度只有20%，但儘管技術難度高，蘋果仍維持2年的交貨期，使得生產時程緊湊，低估了製造、組裝的複雜性。

蘋果發言人穆勒（Trudy Muller）否認降低Face ID準確度的說法，並表示蘋果希望創造臉部辨識技術的黃金標準，Face ID的品質及準確度不會改變，與當初發表會時說的一樣，隨機被破解的機率僅百萬分之一。