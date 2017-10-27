買iPhone X要等多久？ 中華電預估農曆年前都可拿到

2017-10-27

〔記者王憶紅／台北報導〕iPhone X今日在蘋果直營店及官網預購，並在11月3日正式開賣。中華電信（2412）行動通信公司總經理涂元光指出，就目前了解，第1批到貨量高於市場預期，預期iPhone 8＋iPhone X的銷售量可望創蘋果在台銷售紀錄。

首批到貨量 高於預期

據了解，iPhone X將在下週一抵達台灣，而之前市場預期，iPhone X第1批到貨量約5~6萬支。蘋果手機以往在台銷售最好的是iPhone 6 Plus，主要是iPhone 6 Plus為蘋果第1支大螢幕手機，受到消費者青睞，在台熱賣，整個生命週期的銷售量超過百萬支。

8+X銷量 可望創紀錄

通路商表示，之前市場一直傳出蘋果iPhone X零組件缺貨，導致產能出不來，因此全球首批鋪貨量稀少，因此市場傳出首批到台數量約5~6萬支。但據涂元光了解，第1批到貨量比預期的多，但後續到貨情形無法預估。過往蘋果手機第1批到台的數量多是20萬支起跳。

涂元光指出，就目前觀察，iPhone X需求較iPhone 8高，不過，iPhone X單機價格高達35900~41500元，因此後續買氣如何，仍需觀察開賣後、消費者真的要從口袋拿出3、4萬元出來時的實際狀況。

後續到貨量 將是挑戰

由於蘋果是採每週供貨方式，因此，涂元光說，後續持續到貨的數量比較重要，預計在明年農曆年節前可以消化掉iPhone X買氣。

iPhone X此次在台開賣，僅有台灣之星提供限量預購，包括中華電信、台灣大（3045）、遠傳（4904）及亞太電信（3682）都不舉辦預購活動，主要是擔心到貨量少，無法確定交機日期，但仍推出登記服務，以提供最新訊息。