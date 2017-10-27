區間走揚 台幣升3.7分

2017-10-27

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨呈區間走揚格局，終場升值3.7分，以30.229元兌1美元作收，匯價連2升並創逾一週新高，但台北及元太外匯經紀公司總成交量續降至7.71億美元。

外匯交易員表示，歐洲央行（ECB）公布最新利率決策會議前最後一個交易日，受到市場關注其縮減購債計畫的帶動，支撐歐元等非美貨幣走勢，新台幣亦隨之揚升。

外匯交易員指出，因為ECB的相關不確定性，使得銀行間交投維持謹慎、保守的態度，導致匯市量能又進一步萎縮，並靜待新的方向指引。