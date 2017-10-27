衍生性商品 禁向年逾70長者推銷

2017-10-27

金管會公布四大緊縮措施

〔記者王孟倫／台北報導〕為減少投資爭端、強化消費者保護，金管會昨公布「衍生性金融商品銷售」四大緊縮措施，包括：不得主動向70歲以上老人推介商品、強化客戶屬性之評估、對專業客戶強化商品揭露資訊等。

衍生性金融商品在國內銷售最多為雙元貨幣、外匯選擇權等；由於此類商品複雜度高，金管會擔心銀行賣給不恰當的客戶，因此有各種新的規範與修正。

金管會昨預告修正「衍生性金融商品管理辦法」，一方面放寬相關規定，包括「專業機構投資人」範圍擴及至農業金庫與郵局兩大單位，並放寬高淨值投資法人之認定範圍。

不過，另一方面則對「自然人」客戶採取緊縮措施，其中一項為加強「弱勢族群客戶」之交易控管。所謂「弱勢族群客戶」，根據金管會定義，包括「七十歲以上」、「國中畢業以下」及「有重大傷病證明者」三大類。金管會要求，銀行不得向這類客戶主動推介銷售行為，且「不活躍投資」客戶也是禁止銷售對象。

股市大戶 不受限制

外界質疑，七十幾歲的股市大戶也不能買「衍生性商品」嗎？金管會銀行局副局長王立群回應，上述限制只針對一般客戶，若是股市大戶，就是專業客戶了，當然不在限制內。

另外，金管會並規範商品屬性評估程序及行銷過程控制，明訂銀行辦理「客戶屬性」之評估人員，與商品推介人員不得為同一人；銀行對於自然人客戶所辦理之首次客戶屬性評估，應以錄音（影）或電子設備保留紀錄或留存相關作業過程軌跡。