歐央行︰QE將退場 明年起購債金額腰斬

2017-10-27

每月將縮減至300億歐元

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐洲央行（ECB）昨日例會後宣布量化寬鬆措施（QE）退場目標，明年一月起資產收購規模腰斬、每月購債金額將縮減一半至300億歐元，購債期限延長9個月、至明年9月底；ECB重申，必要的話將持續購債至超過該期限或擴大規模，同時3大基準利率都維持不變。

ECB減碼每月購債額度、但延長購債期限的決策，符合經濟學家先前預測。這將使ECB總購債規模額外增加2700億歐元，QE資產收購總額來到至少2.55兆歐元。

低利率仍將維持

消息出爐，歐元貶值0.5%，台灣時間週四晚上8點11分報1.1758美元，歐洲政府公債價格攀漲，反映市場解讀ECB釋出相當溫和的QE退場訊號。ECB昨維持主要再融資利率在「0」、隔夜存款利率「-0.4%」、邊際放款利率「0.25%」，重申即使QE退場後，仍將維持利率在低檔一段時間，且到期債券的收益將會「再投資」一段更長時間。

學者︰溫和漸進減碼

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基表示，該決策是一項巨變，卻非ECB在貨幣政策上驚人的U型反轉；事實上，ECB重新調整QE措施，希望儘可能謹慎地開始退出，最理想是沒有發生歐元升值或債券殖利率升高的情況，可說是一項「溫和漸進減碼」。

ECB總裁德拉吉昨在記者會上表示，歐元區經濟展望已經改善，但核心通膨率還未顯現令人信服的上行趨勢。8月歐元區通膨率1.5%，ECB認為最快要到2019年下半年才可能接近2%目標。

彭博指出，德拉吉任期剩下2年，他帶領決策官員從2015年3月起開始實施QE，以刺激歐元區的經濟成長和通膨率；退場決定可說是他任內的分水嶺。德拉吉任內除了2013年7月引進「利率前瞻指引」外，2014年6月更成為第一個採用負利率的主要央行。