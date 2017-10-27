商總︰旅遊、房市淪慘業 盼政府停止重工輕商

2017-10-27

前瞻 新南向 服務業吃不到

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國商業總會昨發布「2017產業建言書」指出，旅行、旅館、遊覽車、不動產等已成為台灣服務業的「四大慘業」；而前瞻計畫、新南向及「五加二」產業均不見資源投入服務業，要求政府立刻停止「重工輕商」。

一例一休政策 企業最不滿

商總理事長賴正鎰表示，今年針對會員進行政策滿意度調查，滿意者只有13.8%、不滿意達38.3%。其中，最令企業不滿的政策是「一例一休」，不滿意度達61.2%；其次則為兩岸政策，不滿意達47.8%。

旅行業理事長張榮南說，中南部旅館及旅行業者叫苦連天，因客源銳減，許多旅館削價競爭，住房率仍難以提升；遊覽車業有許多貸款買車，已無力還款，只好賣車求生。

商總指出，股市雖上萬點，但占就業人口六成的服務業並沒有受惠，一般民眾也無感。賴正鎰認為，包括一例一休及年金改革等政策，讓民眾消費趨於保守，消費不振、內需不足， 服務業只有「苦撐」。

賴正鎰痛批，長期以來，政府只重視出口和製造業，忽略占就業人口多數的服務業，「其實服務業好，經濟才會好。民眾有錢了，自然會消費，帶動經濟成長的良性循環」。

房仲全聯會理事長林正雄則說：「台灣房市即將步入崩壞，但政府沒有危機感，若持續下去，難以挽救房地產產業的競爭力。」

商總報告指出，不動產行業面臨房市急凍，三年已有上千家房仲倒閉，「今年商用不動產更冷，前3季交易量僅300餘億元，恐創下十年來新低紀錄」。房仲全聯會理事長林正雄表示，台灣不動產從100年開始就是四大慘業之首，尤其房仲業關掉很多，請政府重視這一塊。

商總產業建言書共提出10大類、123項建言，建議政府「勿再重工輕商」，並提出施政翻轉的八大方針，包括：儘速修正一例一休及稅改以降低經營成本、活絡股市房市、國民所得5年內增至5萬美元、吸引觀光客來台達每年2千萬人次、5年內每年招商引進外資200億美元、檢討能源政策以維持供電穩定、維繫兩岸和平、廣納外國專業人才。