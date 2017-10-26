再買昇陽國寶豪宅 創見束家持4成產權

2017-10-26

〔記者徐義平／台北報導〕創見束家8月以政全科技名義，砸下近2億元再買進「昇陽國寶」10樓其中一戶，累積已持有7、13、14樓整層以及2樓、10樓各一戶，相當於該名宅產權將近4成，總計砸金額超過10億元。

根據內政部實價網，8月「昇陽國寶」10樓其中一戶，買賣總價1億9650萬元，坪數209.03坪（含2車位、約31.77坪），若以一車位400萬元拆算，推估每坪106.34萬元；對照2013年5月4樓每坪約110萬元、2014年9月13、14樓樓中樓每坪逾120萬元，隨著屋齡變老及房市盤整出現小幅修正，但仍維持每坪百萬元的身價。東森房屋研究中心副理于靜芳表示，「昇陽國寶」地處松勤街，1991年9月興建完成，屋齡約26年，為地上14層、地下2層住宅大樓，規劃一層2戶， 戶數僅22戶，是早期指標豪宅；該大樓自實價登錄以來僅揭露4筆交易，其中3筆便是創見束家買進，該名宅多政商名流，包括創見資訊束崇萬家族、藝人胡瓜等。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察豪宅客購屋趨勢，對偏好的社區會有重複購買行為，一方面住得習慣，一方面對社區與行情也熟悉。

根據地籍資料，創見束家持有該名宅多個樓層，包括以合誠投資名義持有的2樓其中一戶；樹民投資、政全科技持有7樓各一戶；以及以萬全投資、荃灣科技分別持有的13、14樓樓中樓各一樓層。房地產業者推估，該名宅屋齡近30年，除可當為家族收藏外，坐落信義計畫區燙金地段，具有都更重建效益，也可能是考量重點。

另外，創見束家也在2015年11月砸下22億餘元買進北市內湖區潭美段1503.7坪，拆算每坪土地約147.4萬元。對照地籍資料，該土地坐落北市金豐街、金莊路口，買家是萬安科技公司，董事長為束崇裕，董事、監察人分別為束崇政、束崇萬等人，正是創見資訊的股東。據悉，當時創見在內科辦公室已不夠使用，才會再買進內湖土地計畫興建廠辦。