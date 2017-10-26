比特幣2次分裂 比特幣黃金遭網攻

2017-10-26

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕虛擬加密貨幣「比特幣」第二次分裂，出現「比特幣黃金（BTG）」，離第一次分裂出「比特幣現金」不到3個月；根據BTG官網，比特幣持有人依「1：1」比例免費獲得BTG，即持有1枚比特幣另獲分發1枚BTG，如同股利一樣。不過，BTG出師不利，官網週二遭大量DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，使各地礦工和投資人無法追蹤最新進展。

比特幣再次硬分叉（hard fork），主因礦工、開發者等群體對其發展持有不同看法，BTG一派不滿目前採礦設備的製造和銷售被少數組織掌控，認為應更加去中心化，回到分散式和民主化的採礦架構；因此，BTG開發團隊把比特幣區塊鏈（數位分類帳簿）使用的演算法，由SHA256改為Equihash，允許更多人用簡便繪圖處理器（GPU）和其他變更方式就能開採虛擬貨幣。

目前日本最大比特幣交易商bitFlyer確定支援BTG，但美國最受歡迎的交易所Coinbase表示，BTG仍有許多安全和穩定性風險，平台暫時不會支援。

BTG官網宣告，BTG於週三開始從比特幣區塊鏈分叉出來，採礦者將可開始以新的工作量證明（proof-of-work）演算法來建立區塊，這將會造成比特幣區塊鏈的分支；原始比特幣區塊鏈不會受到影響，但新的分支將會脫離原始鏈。

彭博報導，BTG週三開始交易的價格波動大，幾個交易平台顯示價格從60美元到200美元；而香港Bitfinex交易所數據顯示，BTG週三中午報98美元，成為第8大加密貨幣。

比特幣二度分裂，週二價格跌5.9%，週三中午約跌3.3%、至5413美元；同時，比特幣現金報329.99美元，從8月分裂後不久就一路走跌。